DÜNYA KUPASINDA HIRVATİSTAN, NİJERYA'YI RAHAT GEÇTİ: 2-0
Dünya Kupası D Grubunda Hırvatistan, Nijerya'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla "merhaba" dedi.
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Afrika temsilcisi Nijerya ile karşılaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 2-0 kazandı.
Müsabakada Hırvatistan'ın gollerini 32. dakikada Oghenekaro Etebo kendi kalesine ve 71. dakikada Luka Modric penaltıdan kaydetti.
HIRVATİSTAN LİDER!
Bu sonuçla Hırvatistan D grubuna lider başladı. Grubun ilk maçında ise Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: haberinburada
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