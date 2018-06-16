Başbakan'dan Cemevlerinin Statüsüyle İlgili Kritik Açıklama!
Cedi Osman: Lebron'la Oynamak Hayaldir, Ben Gerçekleştirdim
Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Yerel Ve Kuvvetli Olacak
Irkçı-Faşist Altın Şafak Partisi Milletvekili Kostas Barbarusis, Başbakan Çipras'ı Vatan Haini İlan Etti
Psv'den Cocu İçin Açıklama Geldi: Fenerbahçe Önce Bizimle Anlaşsın
Dünya Kupasında Günün Son Maçı Başladı
Vicdansız Baba İle Oğlunun Sokak Köpeğini Pompalı Tüfekle Vurduğu Anlar Kamerada
Federer, Dünya 1 Numarası Olmayı Garantiledi
Arjantin'de Maradona Şoku! Statta Gözaltına Alındı
Moskova'da Taksi Kalabalığın Arasına Daldı: 8 Yaralı
Peru - Danimarka Maçında Hakem, Asistan Hakem Sistemiyle Penaltı Verdi
Danimarka, Dünya Kupasına Peru'yu Yenerek Başladı: 1-0
Erdoğan'dan Çarpıcı Çıkış: Siyasi Hayatımda İki Kere Tacize Uğradım, Biri Suruç Diğeri Hopa
Dünyaca Ünlü Oyuncu Angelina Jolie, Musul'u Gezip Cami Ziyareti Yaptı
Alman Gizli Servisinin Fetö'cü Öksüz'ü Korumak İçin Önlem Aldığı Ortaya Çıktı
Traktörle Çarpışan Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 27 Yaralı
Düğün Salonundan Önce Başbakan'ın Mitingine Gittiler
Başkan Eline Mikrofonu Alıp Galatasaray'ın İlk Transferini Açıkladı
Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı
İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Aynı Aileden 4 Kişiyi Hayattan Kopardı

Dünya Kupasında günün son maçı başladı

DÜNYA KUPASINDA GÜNÜN SON MAÇI BAŞLADI

2018 Dünya Kupası günün son maçında Hırvatistan ile Nijerya karşı karşıya geliyor. 22.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Tarih : 16 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Dünya Kupasında Günün Son Maçı Başladı(5/10)1

2018 Dünya Kupasında günün son maçında Hırvatistan ile Nijerya karşı karşıya geliyor.

Kaliningrad'daki Kaliningrad Stadında oynanan D Grubu mücadelesi, 22.00'de başladı.

CANLI ANLATIM

1' Hakemin düdüğüyle birlikte Hırvatistan - Nijerya mücadelesi başladı.

İLK 11'LER:

HIRVATİSTAN:

Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic, Kramaric, Perisic, Mandzukic

NİJERYA:

Uzoho; Abdullahi, Troost-Ekong, Omeruo, Idowu; Etebo, Ndidi, Mikel; Iwobi, Moses, Ighalo.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupasında  Günün  Son  Maçı  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER