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Dünya Kupasında günün ilk maçı başladı!

DÜNYA KUPASINDA GÜNÜN İLK MAÇI BAŞLADI!

Dünya Kupasında Belçika, saat 15.00'te başlayan maçta Tunus'la karşılaşıyor. Mücadele Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Tarih : 23 Haziran 2018, 15:30
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Dünya Kupasında gruptaki ilk maçında zayıf rakibi Panama'yı 3-0'la mağlup eden Belçika, İngiltere'ye zor anlar yaşatan ancak Ada temsilcisine yenilmekten kurtulamayan Tunus'la karşı karşıya geliyor.

Saat 15.00'te Spartak Stadyumunda başlayan karşılaşmayı Jair Marrufo yönetiyor. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

6' GOL! Belçika Eden Hazard'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

1' Hakem ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

İLK 11'LER

BELÇİKA:

Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Merterns, Hazard, Lukaku.

TUNUS:

Ben, Bronn, Ben Youssef S., Meriah, Maaloul, Skhiri, Sassi, Khaoui, Badri, Ben Youssef F., Khazri.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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