Dünya Kupası D Grubunda Nijerya ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Dünya Kupası D Grubunda Nijerya ile İzlanda, karşı karşıya geliyor. Resmi maçlarda ilk kez birbirlerine rakip olan takımın mücadelesi saat 18.00'de başladı.

Volgograd Arena'da oynanan karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

İLK 11'LER

NİJERYA:

Uzoho; Omeruo, Ekong, Balogun, Idowu, Moses, Mikel, Ndidi, Etebo, Musa, Iheanacho.

İZLANDA:

Halldorsson, Sævarsson, Ragnar, Árnason, Magnússon, Bjarnasson, Sigurdsson, Gunnarsson, Gislason, Finnbogason, Bödvarsson.

Kaynak: haberinburada