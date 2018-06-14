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Dünya Kupasında favori belli oldu

DÜNYA KUPASINDA FAVORİ BELLİ OLDU

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi , 2018 Dünya Kupasını kazanma ihtimali en yüksek takım olarak İspanya'yı seçti.

Tarih : 14 Haziran 2018, 19:00
Puan Ver : Dünya Kupasında Favori Belli Oldu(10/10)6

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), 2018 Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali en yüksek takım olarak İspanya'yı seçti.

DE GEA PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyan İspanya, 2008'den 2012 yılına kadar Barcelona'nın büyük desteğiyle oluşan oyuncu grubu ve oyun tarzı ile büyük başarılar kazandı. Ancak Önce Xavi'nin, ardından da Andres Iniesta'nın yaşlarının ilerlemesiyle temeller sarsılınca İspanya son iki büyük turnuvada ikinci turdan öteye gidemedi. İspanya'nın stoper ikilisi olan Gerard Pique ve Sergio Ramos takımlarıyla birlikte iyi birer sezon geride bırakırken, ayrıca Manchester United'ın file bekçisi David de Gea performansıyla adından fazlasıyla söz ettirdi.

MORATA KADROYA ALINMADI

İspanya'nın hücumcularının ise bu sezonki performansı futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Bu sezon Chelsea'de iyi bir performans gösteremeyen Alvaro Morata, Rusya'ya gidecek oyuncu grubunda kendine yer bulamadı. Tecrübeli golcü Diego Costa'nın yanında yüksek formlarıyla Valencia'nın oyuncusu Rodrigo ve Real Madrid'in yetenekli ayakları Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Isco, İspanyol futbol severlere umut veriyor.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ, SORU İŞARETİ YARATIYOR

Öte yandan Real Madrid ile izinsiz olarak anlaşmaya varan Julen Lopetegui'nin görevine son veren İspanya Futbol Federasyonu'nun Fernando Hierro ile anlaşması, İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki yerini belirleyecek önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala açıklanan bu kararın ardından İspanyol futbolcuların nasıl etkileneceği büyük merak konusu. - İstanbul

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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