Dünya Kupasının ikinci gününün son maçında portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'da başlayacak zorlu mücadelede kadrolar belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

PORTEKİZ: Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Moutinho, Fernandes; Ronaldo, Guedes

İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Iniesta, İsco, David Silva, Diego Costa

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇINDAN NOTLAR:

Portekiz ve İspanya, daha önce Dünya Kupası'nda bir kez karşılaşmış, 2010 sezonunda son 16 turunda İspanya rakibini 1-0 ile kupanın dışına itmişti.İki takımın büyük turnuvalarda (Dünya Kupası + Avrupa Şampiyonası) oynadığı dört maçta toplam dört gol atıldı.Portekiz toplamda yedi, art arda ise beşinci kez Dünya Kupası'na katılıyor.Portekiz bu turnuvayı kazanırsa, art arda hem Avrupa Şampiyonu hem de Dünya Kupası şampiyonu olmayı başaran dördüncü takım olacak. Bunu daha önce Batı Almanya (Euro 1972, 1974 Dünya Kupası), Fransa (1998 Dünya Kupası, Euro 2000) ve İspanya (Euro 2008, 2010 Dünya Kupası, Euro 2012) başarabilmişti.Portekiz son dokuz Dünya Kupası maçında sadece bir kez yenildi (5G 3B) - mağlup olduğu maçta rakibi Almanya'ydı (0-4, 2014 Dünya Kupası).

Kaynak: haberinburada