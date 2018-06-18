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Dünya Kupasında Belçika - Panama Maçı Başladı
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Dünya Kupasında Belçika - Panama Maçı Başladı

DÜNYA KUPASINDA BELÇİKA - PANAMA MAÇI BAŞLADI

Dünya Kupası G Grubunda Belçika ile Panama karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Tarih : 18 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Dünya Kupasında Belçika - Panama Maçı Başladı(8/10)4

Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile Panama karşı karşıya geliyor. Soçi'deki Fisht Stadında oynanan mücadele saat 18.00'de başladı.

CANLI ANLATIM

10' Belçika, maçın hemen başında rakip takım kalesini adeta ablukaya aldı.

1' Hakemin düdüğü geldi ve karşılaşma başladı.

İLK 11'LER:

BELÇİKA:

Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku.

PANAMA:

Penedo, Román, Escobar, Davis, Murillo, Gómez, Godoy, Cooper, Bárcenas, Rodríguez, Blas Pérez.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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