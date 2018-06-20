Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2018 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken statlar renkli görüntülere sahne oluyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği organizasyonda taraftarlar ülkelerine destek olmak için büyük çaba sarf ediyor. Büyük organizasyona bu kez Japon taraftarlar damgasını vurdu. Japonya taraftarı maç sonrası stadı temizleyerek tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Kimi taraftar çöp poşetleriyle çöpleri toplarken, kimisi isesevgilisine sarılarak galibiyeti kutladı.

JAPON TARAFTARLARDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Rusya'nın Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da yapılan 2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun ilk maçında Kolombiya'yı 2-1'lik skorla mağlup eden ve böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Güney Amerika temsilcisini yenen Asya ülkesi unvanını elde eden Japonya'nın taraftarları maçın ardından stadyumu temizledi.

TARAFTARIN STADI TEMİZLEME GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Japon taraftarların takımlarının zaferlerini kutlarken stadyumda ellerindeki çöp torbalarıyla hummalı bir çalışmaya girdiğinin görüntüleri Twitter ve Youtube'da kullanıcılar tarafından yayımlandı.

Japon taraftarların galibiyet sonrası stadı temizleme görüntüleri büyük ilgi ve takdir topladı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak beğenilerini dile getirdi.

İşte o paylaşımlar;

"İYİ OLANIN İYİLİĞİ"

Claudia Palacios isimli tv spikeri 'Japonların bizi neden sadece futbolda geçmediklerinin göstergesi' diyerek Japonlara övgüler yağdırdı.

"Bu sabah Japonya'ya olan zarar en önemli değil. Bizi neden sadece futbollarıyla aşamadıklarına bakın. Ne kadar yurttaşlık, disiplin ve öğrenim sırası. Birincisi, genel olarak iyi olanın iyiliği. "

"JAPON TARAFTARLAR EN İYİSİ"

Taraftarların temizlik çalışmasının görüntülerini paylaşan 'Julie' adlı Twitter kullanıcısı 'Japon taraftarlar en iyisi' mesajını paylaştı.

"YURT DIŞINDA ÜLKENİZİ BÖYLE TANITIRSINIZ"

Bir diğer Twitter kullanıcısı Raymond ise görüntüleri paylaşarak "Yurtdışındayken ülkenizi dünyaya böyle tanıtırsınız. Saygılar" yorumunu yaptı.

DAHA ÖNCEKİ ORGANİZASYONLARDA DA AYNI ŞEYİ YAPMIŞLARDI

Japonya taraftarları uluslararası organizasyonlarda daha önce de detakımlarının maçlarından sonra stadyumu temizlediği için takdir toplamıştı.

Kaynak: haberinburada