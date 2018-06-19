Pentagon Açıkladı! İşte Abd Ordusunun Zayıf Noktası
İnatçı Sürücü Plakasına Kesilen Hgs Cezasını Kuruşu Kuruşuna Geri Aldı
Esad Yönetiminden Abd Ve Türkiye'ye Menbiç Tepkisi
Ağacın Yanına Yıldırım Düştü, Onlarca Hayvan Telef Oldu
Önce Brüksel'de Daha Sonra Türkiye'de Oy Kullanıp Facebook'tan Paylaştı
Senegal, Dünya Kupasına Galibiyetle Başladı
Salah Sürprizi! Rusya-Mısır Maçının İlk 11'ler Belli Oldu
Dünya Kupası Tarihine Geçen Marquez'in Futbol Oynaması Yasaklandı!
Erdoğan'dan Muhalefete Miting Tepkisi: Milyonlara Montaj Diyorlar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F35 Tepkisi: 'öyle Ben İstedim, İptal Ettim' Olmaz
Atm'ye Giren Fareler 9 Milyon Tl'yi Yedi!
Fransız Ekibi Psg'den Ronaldo'ya Yıllık 45 Milyon Euro!
İtalyan Devleri Yusuf Yazıcı İçin Kapışıyor!
Yıldız Futbolcu Bongonda, Trabzonspor Taraftarına Söz Verdi
Japonya'dan Tarihi Galibiyet!
Sanal Para Turcoin İle Milyarlık Vurgun Yapan 2 Kişi Yakayı Ele Verdi
Altın Yeniden Yükselişe Geçti
Galatasaray'dan Nagatomo Paylaşımı
İngiltere, Rus Enerji Devinin Ülkedeki Mal Varlığına El Koydu
Murat Dalkılıç Şarkısı Listeye Alınmayınca Çok Kızdı

Dünya Kupası tarihine geçen Marquez'in futbol oynaması yasaklandı!

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇEN MARQUEZ'İN FUTBOL OYNAMASI YASAKLANDI!

Beş farklı Dünya Kupasında forma giyerek tarihe geçen Rafael Marquez, bir uyuşturucu baronunun paralarını aklamakla suçlandı ve ABD'de futbol oynaması yasaklandı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : Dünya Kupası Tarihine Geçen Marquez'in Futbol Oynaması Yasaklandı!(7/10)3

Almanya zaferiyle büyük bir sürpriz yapan Mersika Milli Takımını yıkan haber ABD'den geldi.

Meksika Milli Takımının 39 yaşındaki kaptanı Rafael Marquez, kara para aklamakla suçlandı.

KARA PARA AKLADI İDDİASI

Bir uyuşturucu baronuna ait paraları aklamakla suçlanan tecrübeli futbolcunun Meksika ve ABD'de bulunan banka hesapları donduruldu. Aynı zamanda Marquez'in ABD'de futbol oynaması yasaklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupası  Tarihine  Geçen  Marquez  İn  Futbol  Oynaması  Yasaklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER