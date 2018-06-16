DÜNYA KUPASI TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI
Dünya Kupasında oynanan Fransa - Avustralya maçında hakem, video hakem sistemini kullanarak penaltı kararı verdi.
2018 Dünya Kupasında ilk kez video asistan hakem (VAR) kullanıldı ve sonucunda karar değişti.
Fransa ile Avustralya arasındaki mücadelede Antoine Griezmann, Ryan Risdon'ın 54. dakikada müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Andres Cunha, önce pozisyonu devam ettirdi. Cunha, oyunun durmasının ardından kenara gelerek video hakem desteğinden yararlandı.
HAKEM TEKRAR İZLEYİP PENALTI KARARI VERDİ
Pozisyonu tekrar izleyen Uruguaylı hakem Andres Cunha, penaltı kararını verdi.
58. dakikada topun başına gelen Antoine Griezmann, Fransa adına Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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