Dünya Kupasının kusursuz olması için uğraş veren Rusya, vatandaşlarının pencereden bakmasını ve balkona çıkarak futbolcuların videolarını çekmesini yasakladı.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası için artık geri sayıma geçilirken, ülkede gerek güvenlik gerek çevre düzenlemeleri açısından işler hayli sıkı tutuluyor.

11 kentin ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayacak turnuvayla ilgili olarak bir dizi kural yürürlüğe konuldu. Buna göre Rusların pencereden bakması, Dünya Kupası boyunca balkonlarını kullanması gibi ilginç kısıtlamalar getirildi.

FUTBOLCULARIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKEMEYECEKLER

Organizasyona ev sahipliği yapan şehirlerde yaşayan vatandaşların, bir belge imzalanmaya zorlandıkları ortaya çıktı. Buna göre çevre sakinleri cep telefonlarıyla futbolcuların görüntülerini çekmeyecekleri, hatta futbol kafilelerine ait konvoyları izlemeyeceklerine dair yazının altına imzalarını attı. Bu kurallara uymayanların Rus Federal Güvenlik Servisi veya polis tarafından yaptırıma uğrama korkusu yaşadığı bildirildi.

Maçların oynanacağı ya da takımların kamp yapacakları yerleri kapsayan düzenlemeler şu şekilde gerçekleşti:

- İngiltere'nin sahaya çıkacağı Kaliningrad şehrinde, kentin terk edilmiş endüstri bölgesi görünümünü düzeltmek adına artık kullanılmayan bir fabrikaya ait parçaların üzeri brandalarla örtüldü, pencerelerine çiçekli çekidüzen verildi.

-Rostov'da bazı evlerin dış cephesi, üzeri resimli ve desenli poster bezlerle kaplandı. Binayı pencereleri, pervazları, insanları ve çiçekleriyle resmeden örtüyle güzel bir hava verilmeye çalışıldı.

PENCEREDEN BİLE BAKAMAYACAKLAR

-İzlanda ve İsveç Milli Takımlarının kamp yapacakları Gelendzhik'te vatandaşlardan yasal bağlayıcılığı olan sözleşmelere imza atmaları istendi. Bu sözleşme uyarınca mahalle sakinleri pencereden bakmayacak, balkona çıkmayacak.

-Gelendzhik'te yaşayanlardan, futbolcuları kameraya almamaları istendi. Buna takım idmanlarının da dahil olduğu, kafileleri izlemek üzere balkona çıkmamaları uyarısı yapıldı.

KAMUSAL ALANA MAKYAJ YAPIYORLAR

Samara kentinde eski ahşap evler yetkililer tarafından böyle boyandı. Rostov'da evlerin dış cephesine, üzeri mutlu-mesut insan figürleri barındıran resimler yerleştirildi, çiçekli pencere figürleri yapıldı. Yoksulluğu gizlemek, kentlere daha estetik bir görünüm vermek ve düzen oluşturmak yoluyla ülkede, kamusal alana adeta makyaj yapılıyor.

Kaynak: haberinburada