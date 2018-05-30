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Dünya Kupası öncesi sakatlanan Salah'ın kaderi belli oldu

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SAKATLANAN SALAH'IN KADERİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Mohamed Salah, Dünya Kupasında oynanacak Uruguay ve Rusya karşılaşmalarını kaçıracak.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Dünya Kupası Öncesi Sakatlanan Salah'ın Kaderi Belli Oldu(8/10)4

Şampiyonlar Ligi finalinde geçirdiği sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali doğan Mohamed Salah'ın sahalara geri dönüş tarihi açıklandı.

Kulüp doktoru Ruben Pon, Mısırlı yıldızın omuz bağlarında yaşanan sakatlığı tamamen atlatmasının 3 veya 4 haftayı bulacağını açıkladı.

MISIR'IN İLK MAÇI URUGUAY İLE

Bu gelişmenin ardından Salah'ın 2018 Dünya Kupası'nda Mısır'ın ilk iki maçını kaçırma ihtimali belirdi. A Grubu'nda yer alan Mısır ilk maçında 15 Haziran'da Uruguay ile oynayacak.

Gruptaki ikinci maçında ev sahibi Rusya ile karşılaşacak olan Mısır bu maça ise 19 Haziran'da çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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