DÜNYA KUPASI ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK! LOPETEGUİ KOVULDU
Son dakika... Rusya'da düzenlenecek olan FIFA 2018 Dünya Kupası öncesi İspanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupasının ardından Real Madrid'in başına geçeceği açıklanan Lopetegui'nin görevine son verdi.
ünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala, İspanya Milli Takımı'nda büyük bir kriz yaşanıyor.
Real Madrid, dün İspanya Milli Takımı Julen Lopetegui'yle anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
"BU DURUMU KABUL EDEMEZDİK"
Lopetegui'nin federasyondan izinsiz olarak Real Madrid ile anlaştığı için görevine verildiği belirtilirken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, "Lopetegui, bilgimiz olmadan Real Madrid'e imza attı. İhanete uğramış hissetmiyorum ama olması gereken buydu. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik" açıklamasını yaptı.
"DÜNYA KUPASINI KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAKLAR"
Konuyla ilgili ilk açıklamasını yapan teknik direktör Lopetegui, "Oyuncularla konuştum, durumu anlayışla karşıladılar. Yeni gelecek antrenörle birlikte Dünya Kupasını kazanmak için her şeyi yapacaklar" dedi.
İspanya Milli Takımı ilk maçını 15 Haziran'da Portekiz ile yapacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu
- Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
- Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
- İran'dan Kuzey Kore'ye Uyarı: Kiminle Görüşüyorsun?
Bu Haberle İlgili Yorumlar