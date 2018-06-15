DÜNYA KUPASI HEYECANI MISIR İLE URUGUAY MAÇIYLA DEVAM EDİYOR
Dünya Kupası A Grubu maçında Mısır ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
2018 Dünya Kupası ikinci gününde A Grubunda Mısır ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah yedekler arasında...
CANLI ANLATIM
1' Zorlu mücadele başladı.
İLK 11'LER
MISIR: Elshenawy, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Warda, ElSaid, Trezeguet, Mohsen
URUGUAY: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Bentancur, Vecino, Nandez, De Arrascaeta, Cavani, Suarez
Kaynak: haberinburada
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