DÜNYA KUPASI BİTER BİTMEZ VİDA GİDİYOR
Beşiktaşlı yönetici, "Vida'ya önemli teklifler var. Dünya Kupası sonuna kadar bir hareket olmaz. Ancak sonrasında Vida'yla yollar ayrılır" dedi.
Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası'nda harika maçlar çıkartan Domagoj Vida'ya gelen teklifler, Beşiktaş yönetimi tarafından dikkatle inceleniyor.
Siyah-Beyazlılar, Hırvat stoperi satmaya sıcak bakıyor. Ancak bunun için şartları var. Öncelikle mali açıdan kulübü rahatlatacak bir rakamın verilmesi şart. İkincisi oyuncunun ve teknik yönetimin de bu satışa sıcak bakması. Yönetim oyuncunun bu turnuva sonrasında Beşiktaş'ta kalma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtiyorlar.
İşte bir Beşiktaşlı yöneticinin bu konuda yaptığı açıklama:
"İSTEYEN ÇOK TAKIM VAR, BONSERVİS İÇİN NET RAKAM YOK"
"Vida zaten kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş'a gelmeden önce de bir çok takım tarafından istenen bir oyuncuydu. Şimdi tekliflar daha da arttı. İsteyen çok takım var ancak rakam konusunda net konuşulmuş bir şey yok. Rakam konusundaki konuşmalar sözlü olarak ortada dolaşıyor. Ancak resmi teklifler var. Sanıyorum Dünya Kupası'ndan önce bir şey sonuçlanmaz. Ancak Dünya Kupasından sonra da Vida, burada kalmaz."
Kaynak: haberinburada
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