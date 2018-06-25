Dünya Kupası B Grubunda İspanya ile Fas, Portekiz ile de İran karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayan zorlu karşılaşmalar 0-0 devam ediyor.

Dünya Kupası B Grubu son maçlarla tamamlanıyor. İspanya, Fas karşısında liderlik için sahaya çıkarken, Portekiz ise İran karşısında galibiyet arıyor. B Grubunu lider tamamlayan takım A grubunun ikincisi Rusya ile, B grubunu ikinci tamamlayan takım ise A grubu birincisi Uruguay ile eşleşecek.

İSPANYA-FAS MAÇI CANLI ANLATIMI

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İSPANYA-FAS MAÇININ 11'LERİ

İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Iniesta, Thiago, Silva, Isco, Diego Costa

FAS: El Kajoui, Dirar, Saiss, Da Costa, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Belhanda, Ziyech, Boutaib

PORTEKİZ-İRAN MAÇI CANLI ANLATIMI

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

PORTEKİZ-İRAN MAÇININ 11'LERİ

PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien Silva, Joao Mario, Quaresma, Ronaldo, Andre Silva

İRAN: Beiranvand, Rezaian, Hosseini, Pouraliganji, Hajisafi, Ebrahimi, Ezatolahi, Jahanbaksh, Amiri, Taremi, Azmoun

Kaynak: haberinburada