2018 Dünya Kupası A Grubunda Rusya ile Uruguay liderlik için kozlarını paylaşacak. Saat 17'de başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

2018 Dünya Kupası A Grubunda ev sahibi Rusya, Uruguay ile karşılaşacak. Her iki takımda grup liderliği için sahaya çıkıyor.

Saat 17'de başlayacak karşılaşmada kadrolar belli oldu.

İLK 11'LER

URUGUAY: Muslera, Godin, Coares, Caceres, Bentancur, Nandez, Torreira, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani

RUSYA: Akinfeev, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Smolnikov, Cheryshev, Gazinskii, Zobnin, Miranchuk, Samedov, Dzyuba

Kaynak: haberinburada