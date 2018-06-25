Kadın Muhabire Canlı Yayında Taciz!
Beşiktaş, Erdoğan'ı Fenomen Tezahüratı İle Kutladı!
Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
Erdoğan'ın Ve Milletvekillerinin Yemin Edeceği Tarih Belli Oldu!
12 Yaşındaki Kızın Kapısına Dayanıp Cinsel Organını Gösteren Sapık, 14 Gün Sonra Yakalandı
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayıp Tebrik Etti
Fatih Portakal'dan Ak Parti'nin Seçim Zaferine İlk Yorum: Mücadeleye Devam
Mohamed Salah'la İlgili Olay Yaratan İddia: Milli Takımı Bırakıyor
Dünya Kupası A Grubunda Uruguay İle Rusya Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
Erdoğan'ın Seçim Zaferi, İsrail Basınında Rahatsızlığa Neden Oldu
Bayern Münih'te Robert Lewandowski Depremi!
Gonca Vuslateri'nin Seçim İsyanı! Siyaset Yapan Arkadaşlarını Sildi
Eşine Beddua Edene Artık Nafaka Yok!
Seçim Rüzgarı Kısa Sürdü! Doların Ateşi Yeniden Yükseldi
Trabzonspor Sezonu Açıyor
Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İrade Çok Açık, Ohal'in Kaldırılması İradesi Var
Pkk'dan Hain Pusu! Şırnak'ta Ak Parti'li Başkana Evinin Önünde Silahlı Saldırı Düzenlendi
Son Paylaşımını Dün Gece Yapan Meral Akşener'den Haber Alınamıyor
Ronaldo Cama Çıktı, İran Taraftarından Bakın Ne İstedi
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir

Dünya Kupası A Grubunda Uruguay ile Rusya Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu

DÜNYA KUPASI A GRUBUNDA URUGUAY İLE RUSYA KARŞILAŞACAK! 11'LER BELLİ OLDU

2018 Dünya Kupası A Grubunda Rusya ile Uruguay liderlik için kozlarını paylaşacak. Saat 17'de başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Tarih : 25 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Dünya Kupası A Grubunda Uruguay İle Rusya Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu(10/10)6

2018 Dünya Kupası A Grubunda ev sahibi Rusya, Uruguay ile karşılaşacak. Her iki takımda grup liderliği için sahaya çıkıyor.

Saat 17'de başlayacak karşılaşmada kadrolar belli oldu.

İLK 11'LER

URUGUAY: Muslera, Godin, Coares, Caceres, Bentancur, Nandez, Torreira, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani

RUSYA: Akinfeev, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Smolnikov, Cheryshev, Gazinskii, Zobnin, Miranchuk, Samedov, Dzyuba

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupası  A  Grubunda  Uruguay  İle  Rusya  Karşılaşacak  11  Ler  Belli  
Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER