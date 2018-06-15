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Dünya Kupası A Grubu Maçında Uruguay, Mısır'ı Son Dakikada Bulduğu Golle 1-0 Yendi

DÜNYA KUPASI A GRUBU MAÇINDA URUGUAY, MISIR'I SON DAKİKADA BULDUĞU GOLLE 1-0 YENDİ

2018 Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, son dakikada Gimenez'in attığı golle Mısır'ı 1-0 yendi.

Tarih : 15 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Dünya Kupası A Grubu Maçında Uruguay, Mısır'ı Son Dakikada Bulduğu Golle 1-0 Yendi(7/10)3

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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