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Dünya Genelinde 2018'in En Yakışıklı Erkeğinin Seçileceği Listeye Kerem Bursin Ve Barış Arduç Da Girdi
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Dünya Genelinde 2018'in En Yakışıklı Erkeğinin Seçileceği Listeye Kerem Bursin ve Barış Arduç da Girdi

DÜNYA GENELİNDE 2018'İN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİNİN SEÇİLECEĞİ LİSTEYE KEREM BURSİN VE BARIŞ ARDUÇ DA GİRDİ

2018'in en yakışıklı erkeğini seçmek için dünya genelinde düzenlenen dev anketteki 100 isim arasına Türkiye'nin yakışıklı oyuncuları Barış Arduç ve Kerem Bürsin de girdi. İki oyuncu yarışta David Beckham ile yarışacak.

Tarih : 20 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Dünya Genelinde 2018'in En Yakışıklı Erkeğinin Seçileceği Listeye Kerem Bursin Ve Barış Arduç Da Girdi(5/10)1

Dünyanın en yakışıklı erkeğini seçmek için her yıl düzenlenen dev anketin 2018 listesi açıklandı. Bağımsız kişiler tarafından ünlülerin dünya genelinde görünümünü değerlendiren 100 kişilik listede Türkiye'den Barış Arduç ve Kerem Bursin de yer aldı.

TÜRKİYE'DEN KEREM VE BARIŞ LİSTEDE

Tccandler sitesi'nin dünyanın en yakışıklı erkeğini seçmek için hazırladığı 100 kişilik listeye Barış Arduç ile Kerem Bürsin'i de ekledi. Hatta Arduç'un fotoğrafı, sitenin ana sayfasındaki listede David Beckham'la yan yana kullanıldı.

YÜZ BİNLERCE OY KULLANILDI

Her yıl geleneksel olarak dünyanın en yakışıklı erkeği ile güzel kadınını seçen 'tccandler' sitesi, 2018'in 'en'lerini belirlemek için oylamayı başlattı. Tüm dünyadan 100 ünlü erkek ve kadından oluşan bir liste hazırlayan site, şu ana kadar yüz binlerce oya ulaştı.

ZOR YARIŞ

100 yakışıklı erkek listesine giren ikili, David Beckham ve Ronaldo gibi dünya starlarıyla yarışacak. Tccandler sitesinin 2018'in en güzel kadını listesine Türkiye'den isimlerin girip giremeyeceği ise merak konusu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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