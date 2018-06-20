Sakarya'da akrabalarının düğününde çıkan kavgada yaralılar hastaneye götürüldü. Yaralıları başka bir hastaneye sevk edilmesini isteyen yakınları doktora ve polise saldırdı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, düğünde kavga edip yaralananların yakınları, hastanede doktordan yaralıların başka hastaneye sevk etmesini istedi. Yaralıları muayene eden doktorla tartışan kişiler, ardından saldırdı. Polislere de saldıran kişiler, biber gazı ile müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

DOKTOR,YARALILARI TEDAVİ EDERKEN YAKINLARI SALDIRDI

Pamukova'da düğünde kavga edip yaralananlar tedavileri için Pamukova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin acil servisinde görevli doktor Mehmet Alp, yaralıları muayene ederken, yakınları doktordan yaralıların Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesini istedi. Doktor yaralıları muayene ederken, yakınlarının saldırısına uğradı.

SALDIRGANLAR POLİSE DE SALDIRINCA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Yaşanan arbede sırasında doktorun kullandığı bilgisayar hasar görürken, polis hastaların yakınlarına müdahale etti. Yaralıların yakınları polislere de saldırdı. Bunun üzerine hastaneye jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırganlar biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile 3 kişi gözaltına alındı.

DARP EDİLEN DOKTOR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Darp edilen doktor Mehmet Alp, görev yapamayacağını belirterek muayeneyi bırakırken, başka bir doktor görevlendirildi. Pamukova Kaymakamı Recai Karal ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Durmuş hastaneye gelerek doktor Mehmet Alp'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada