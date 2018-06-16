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Düğün salonundan önce Başbakan'ın mitingine gittiler

DÜĞÜN SALONUNDAN ÖNCE BAŞBAKAN'IN MİTİNGİNE GİTTİLER

Sivas'ta düğün salonuna gitmek için yola çıkan gelinle damat Başbakan Yıldırım'ın düzenlediği mitinge katıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği çift bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarih : 16 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : Düğün Salonundan Önce Başbakan'ın Mitingine Gittiler(8/10)4

Sivas'ta düğün salona gitmek için yola çıkan gelinle damat Başbakan Yıldırım'ın düzenlediği mitinge katıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği çift bol bol fotoğraf çektirdi.

DÜĞÜNDEN ÖNCE MİTİNGE GELDİLER

Sivas'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği miting de gelin ve damat sürprizi yaşandı. Akşam dünya evine girecek olan çift düğünden önce mitinge geldi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

24 Haziran seçimleri öncesinde Başbakan Binali Yıldırım Sivas'ta vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Miting öncesi alanda gelin ve damat sürprizi de yaşandı.

Akşam gerçekleştirecekleri düğünle dünya evine girecek olan Usame Acıpınar ve Nurgül Gülle çifti düğün öncesi mitinge geldi. Miting de gelin ve damadı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Damat ve gelin Türk Bayrağı AK Parti bayraklarıyla poz verdi.

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Kaynak: haberinburada



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