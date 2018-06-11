Breziya Milli Takımı, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Avusturya ile karşılaştı.

Sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrılan Brezilya, Dünya Kupası öncesinde favoriler arasında "bende varım" dedi.

Zorlu geçen mücadelenin 48. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı.

HAKEM NEYMAR'IN OYUNA GİRMESİNE ENGEL OLDU

Sakatlığı sebebiyle kenara gelen Neymar gördüğü tedavi sonrasında oyuna tekrar dahil olmak istedi. Maçın hakemi Viktor Kassai'den onay alan Neymar sahaya girmek için hamle yaptı. Fakat bu sırada Kassai'nin onayını görmeyen maçın dördüncü hakemi Neymar'ın formasına yapışarak yıldız futbolcunun oyuna girmesine engel oldu. Daha sonra KassaiNin onayını gören hakem yıldız futbolcunun oyuna girmesine izin verdi.

SOSYAL MEDYADA BİRÇOK KULLANICI TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Neymar ile maçın dördüncü hakemi arasında geçen bu ilginç görüntüler sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada