DÖRDÜNCÜ HAKEM, OYUNA DÖNMEK İSTEYEN NEYMAR'I FORMASINDAN ÇEKTİ
Brezilya Milli Takımının yıldızı Neymar sakatlığının ardından oyuna tekrar girmek istediği sırada maçın dördüncü hakemi yıldız futbolcuyu formasından çekerek oyuna girmesine engel oldu.
Breziya Milli Takımı, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Avusturya ile karşılaştı.
Sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrılan Brezilya, Dünya Kupası öncesinde favoriler arasında "bende varım" dedi.
Zorlu geçen mücadelenin 48. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı.
HAKEM NEYMAR'IN OYUNA GİRMESİNE ENGEL OLDU
Sakatlığı sebebiyle kenara gelen Neymar gördüğü tedavi sonrasında oyuna tekrar dahil olmak istedi. Maçın hakemi Viktor Kassai'den onay alan Neymar sahaya girmek için hamle yaptı. Fakat bu sırada Kassai'nin onayını görmeyen maçın dördüncü hakemi Neymar'ın formasına yapışarak yıldız futbolcunun oyuna girmesine engel oldu. Daha sonra KassaiNin onayını gören hakem yıldız futbolcunun oyuna girmesine izin verdi.
SOSYAL MEDYADA BİRÇOK KULLANICI TARAFINDAN PAYLAŞILDI
Neymar ile maçın dördüncü hakemi arasında geçen bu ilginç görüntüler sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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