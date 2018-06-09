DONALD TRUMP, NBA ŞAMPİYONUNU BEYAZ SARAY'A DAVET ETMEYECEK
ABD Başkanı Donald Trump, NBA'de bu sezon şampiyon olacak takımın oyuncularını Beyaz Saray'a davet etmeyeceğini söyledi.
Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, NBA'de Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasında devam eden sezon finaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"KİM ŞAMPİYON OLURSA OLSUN ORAYA GİREMEYECEK"
İki takımın yıldız oyuncuları Warriorslı Stephen Curry ve Cavalierslı LeBron James'ten bahseden Trump, "Ne LeBron James'i ne de Stephen Curry'i Beyaz Saray'a davet ettim. Hangisinin takımı şampiyon olursa olsun oraya giremeyecekler." diye konuştu.
"BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLMEK İSTEMİYORUM"
All-Star LeBron James, konuyla ilgili hafta içinde yaptığı açıklamada, "Bu seriyi kim kazanırsa kazansın kimse Beyaz Saray'a davet edilmek istemiyor. İki takımın da oraya gitmeyeceğini biliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Warriorslı Curry ile Kevin Durant ise James'in görüşüne katıldıklarını belirtmişlerdi.
GEÇEN SEZON WARRİORSLI OYUNCULAR BEYAZ SARAY'A GİTMEMİŞTİ
Benzer tartışmalar geçen sezonun ardından da yaşanmış ve Warriorslı oyuncular, şampiyonluğun ardından Beyaz Saray'a gitmemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Bin Bekçi Alımı Başvuruları Başladı! İşte Detaylar
- Korkunç Kaza, Nişanlı Çift İle 9 Aylık Hamile Kadını Hayattan Kopardı
- Almanya, Fetö'nün Çalışmalarını Yeniden Değerlendirmeye Aldı
- Son Dakika! Başbakan Yıldırım'dan Ohal Açıklaması: Kaldırılması Yönünde Adım Atılacak
- İngiltere Dışişleri Bakanı'nın, Donald Trump İle İlgili Sözleri Basına Sızdı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eski Halini Sıkıcı Bulan Genç Kadın, Vücudunu Sanat Eserine Çevirmek İçin 10 Bin Dolar Harcadı
- Senatodan Karar Çıktı, Esrar Kullanmak Serbest Bırakıldı
- Suç Örgütü Lideri 100 Bin Avro İçin 71 Sığınmacının Ölümüne Göz Yumdu!
- İslam Karşıtı Pegida, Toplanan Kalabalığı Görünce Türk Camisi Önünde Domuz Çevirmekten Vazgeçti
- İsrail'i Ayağa Kaldıran Kavga! Tek Suçlu Sensin
Bu Haberle İlgili Yorumlar