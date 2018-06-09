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Donald Trump, NBA Şampiyonunu Beyaz Saray'a Davet Etmeyecek

DONALD TRUMP, NBA ŞAMPİYONUNU BEYAZ SARAY'A DAVET ETMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump, NBA'de bu sezon şampiyon olacak takımın oyuncularını Beyaz Saray'a davet etmeyeceğini söyledi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 01:30
Puan Ver : Donald Trump, Nba Şampiyonunu Beyaz Saray'a Davet Etmeyecek(6/10)2

Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, NBA'de Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasında devam eden sezon finaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KİM ŞAMPİYON OLURSA OLSUN ORAYA GİREMEYECEK"

İki takımın yıldız oyuncuları Warriorslı Stephen Curry ve Cavalierslı LeBron James'ten bahseden Trump, "Ne LeBron James'i ne de Stephen Curry'i Beyaz Saray'a davet ettim. Hangisinin takımı şampiyon olursa olsun oraya giremeyecekler." diye konuştu.

"BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLMEK İSTEMİYORUM"

All-Star LeBron James, konuyla ilgili hafta içinde yaptığı açıklamada, "Bu seriyi kim kazanırsa kazansın kimse Beyaz Saray'a davet edilmek istemiyor. İki takımın da oraya gitmeyeceğini biliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Warriorslı Curry ile Kevin Durant ise James'in görüşüne katıldıklarını belirtmişlerdi.

GEÇEN SEZON WARRİORSLI OYUNCULAR BEYAZ SARAY'A GİTMEMİŞTİ

Benzer tartışmalar geçen sezonun ardından da yaşanmış ve Warriorslı oyuncular, şampiyonluğun ardından Beyaz Saray'a gitmemişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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