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Domuzların saldırısına uğrayan pitbullu askerler kurtardı

DOMUZLARIN SALDIRISINA UĞRAYAN PİTBULLU ASKERLER KURTARDI

Hasdal Kışlası yakınlarında yaban domuzlarının saldırısına uğrayan pitbull, askerler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Domuzların Saldırısına Uğrayan Pitbullu Askerler Kurtardı(7/10)3

İstanbul'daki Hasdal Kışlası yakınlarında yaban domuzlarının saldırısına uğrayan pitbull, askerler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

BACAK VE KARIN BÖLGESİNDEN YARALANDI

Birliğe bağlı askerler, yaban domuzu sürüsünün saldırısına maruz kalarak bacak ve karnından yaralanan pitbull cinsi köpeği buldu. Yaralı hayvana ilk müdahale Hasdal Kışlası'nda yapıldıktan sonra Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne kamyonetle götürüldü. 4 asker tarafından araçtan indirilen pitbull sedyeye konuldu. Yaralarına dikiş atılan pitbull köpeğinin tedavi ettirildikten sonra askeri birliğe götürülerek tam iyileşinceye kadar bakılacağı ifade edildi. Köpeğin sahipleri tarafından terk edildiği değerlendiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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