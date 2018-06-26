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Dolar Yükselişini Sürdürüyor
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Dolar Yükselişini Sürdürüyor

DOLAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dolar kurunda, seçimlerin ardından başlayan düşüş eğilimi yerini dün öğle saatlerinden itibaren yükselişe bıraktı. Dolar, sabah ilk saatlerde 4,69 lira seviyesinden işlem gördü.

Tarih : 26 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Dolar Yükselişini Sürdürüyor(6/10)2

Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından dün güne düşüşle başlayan ve 4,5369 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 4,6818'den kapanmıştı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlaması sonrası saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 4,6910 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 5,4880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 6,2260'tan işlem görüyor.

ABD MERKEZ BANKASI ÜYELERİNİN KONUŞMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, ticaret savaşına ilişkin endişelerin küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu, bunun da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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