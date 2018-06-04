DOLAR, ENFLASYON ÖNCESİNDE YÜKSEK SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR
Enflasyon rakamlarının açıklanmasından önce dolar kuru, yeni haftaya 4,63 lira seviyesinin üzerinde başladı. Euro ise 5,41 liradan işlem görüyor.
Dolar kurunda 4.90'dan başlayan geri çekilme 4.45'te son buldu. Oldukça hareketli bir hafta geçiren TL güçlü bir görüntü vermedi. Buna karşın doların satış fiyatı geçen hafta yüzde 2,92'lik azalışla 4,5830 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 2,73'lük düşüşle 5,35 lira oldu.
MOODY'S VE FITCH'TEN GELEN HABERLER DOLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Moody's ve Fitch'ten gelen haberlerin ardından, enflasyon rakamları öncesinde dolar/TL yeni haftaya 4,63 seviyesinin üzerinde başladı. Euro ise 5.4150 liradan işlem görüyor. Euro/dolar paritesi de 1.1690 seviyesinde.
"BORSADA DOLAR ALAN YABANCILAR DOLARI 4,60 SEVİYESİNE TAŞIDI"
Kurda son birkaç günde yaşanan geri çekilmenin 4,90'lara doğru yaşanan yükselişte aksiyon alamamış olan yabancılara fırsat verdiğini belirten analistler, borsada satış yaparak dolar alan yabancıların bu hareketinin kuru 4,60'lara taşıdığını düşünüyor.
Kaynak: haberinburada
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