Antalya'da ölüm büyüsü yapıldı bahanesiyle bir aileyi 2 yılda 2 milyon lira dolandıran çift için 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Antalya'da 'ölüm büyüsü' yapıldığı ve 'cin çıkarma' bahanesiyle İ.O. ve ailesini 2 yılda 2 milyon lira dolandıran Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot hakkında, 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÖLÜM BÜYÜSÜ YAPILDIĞINA İKNA EDİYORLAR

Antalya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot hakkında hazırlanan iddianamede, dikkat çekici bilgiler yer aldı.

Antalya'da 'ölüm büyüsü' yapıldığı ve 'cin çıkarma' bahanesiyle İ.O. ve ailesini 2 yılda 2 milyon lira dolandıran Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot hakkında, 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. ÖLÜM BÜYÜSÜ YAPILDIĞINA İKNA EDİYORLAR Antalya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot hakkında hazırlanan iddianamede, dikkat çekici bilgiler yer aldı.

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DOLANDIRICILIK VE CİNSEL İSTİSMAR SUÇUYLA DA YARGILANDI

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Tali Yüksel Yeşilot'un 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' ve 'cinsel saldırı'dan 24 yıla kadar, Öznur Yeşilot'un 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıla kadar hapsi istendi.

2 YILDA 2 MİLYON TL ALDILAR

İddianamede, Tali Yüksel Yeşilot'un, büyülü, cinli ve hastalıklı kişileri iyileştirdiği, manevi gücü ile birçok hastayı seanslar ve uygulamalar yaparak iyi ettiği şeklinde ün yaptığı belirtildi. Sanığın 'rızık' adı altında cinlere okutacağı bahanesiyle mağdurlardan yüksek miktarda para aldığına işaret edilen iddianamede, tutuklu çiftin, 'ölüm büyüsü' olduğu iddiasıyla ve 'cin çıkarma' bahanesiyle İ.O. ve ailesinden, 2 yılda toplam 2 milyon TL aldığı kaydedildi.

KADINLARA UYUŞTURUCU MADDE VEREREK TACİZ EDİYOR

Tali Yüksel Yeşilot'un uyuşturucu madde vererek kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu da ileri sürüldü.İddianamede Tali Yüksel Yeşilot'un, İ.O.'nun kızı E.O.'ya, içinde cinler olduğu iddiasıyla cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

DİNİ DUYGULAR İSTİSMAR EDİLİYOR

Sanıkların büyü bozma, cin çıkarma ve muska yazma gibi mizansenlerle dini duyguları istismar ederek aldattığı kaydedilen iddianamede, bu şekilde haksız menfaat elde ettikleri kaydedildi. Tali Yüksel Yeşilot'un kadın müştekileri cinle ve hastalıkla korkutarak manevi baskı uyguladığı ve tespit edilemeyen uyuşturucu maddeler vererek sistematik bir şekilde psikolojisi ve ruh sağlığı üzerinde tahrip edici etkiler oluşturduğu da öne sürüldü. İddianamede şikayetçi olarak yer alan diğer 7 kişi de benzer suçlamalarda bulunarak, sanıklara değişen miktarda para verdiklerini söylediği aktarıldı -

Kaynak: haberinburada