Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, "Doğuş Grubu basketboldan çekiliyormuş. Bu Fenerbahçe için geri adım olur." dedi. Bugün de Acıbadem Grubu, futbol sponsorluğundan vazgeçmişti.

Fenerbahçe'nin Başkan adayı Ali Koç, Doğuş Grubu'nun, Fenerbahçe'nin basketbol şubesinin sponsorluğundan çekileceğini duyduğunu açıkladı.

Habertürk'te katıldığı programda Fenerbahçe ile ilgili bazı demeçler veren başkan adayı Ali Koç, basketbol adına Fenerbahçe için önemli bir açıklama yaptı.

Ali Koç'un ifadesi şu şekilde:

"Bugün duyuyoruz ki Doğuş Grubu basketboldan çekiliyormuş. Bu Fenerbahçe için bir geri adım olur. Doğru olmamasını dilerdim ancak maalesef doğruluk payı çok fazla."

Kaynak: haberinburada