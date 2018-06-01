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Doğu Türkistanlılar Öldürülen Alimleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılıp Gözyaşı Döktü

DOĞU TÜRKİSTANLILAR ÖLDÜRÜLEN ALİMLERİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çin'de hapishanede öldürüldüğü iddia edilen Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılan Doğu Türkistanlılar gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 01 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Doğu Türkistanlılar Öldürülen Alimleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılıp Gözyaşı Döktü(8/10)4

Kayseriİ'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin'de hapishanede öldürüldüğü iddia edilen Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum (86) için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazın sonrası yapılan açıklamada Uygurlar gözyaşına boğuldu.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Hunat Camii'nde Cuma namazı çıkışında ellerine aldıkları al ve gök bayrak ile toplanan Uygurlar, 3 gün önce Çin'de hapishanede öldürüldüğü öne sürülen Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Abdulehad Barat Mahsum

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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