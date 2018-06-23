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Doğada Toplanması Yasak! Özel Üretilenler 50 Tl'den Satıldı
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Doğada toplanması yasak! Özel üretilenler 50 TL'den satıldı

DOĞADA TOPLANMASI YASAK! ÖZEL ÜRETİLENLER 50 TL'DEN SATILDI

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde doğada toplanması yasak olan ve üretimi kontrollü yapılan orkide hasadında 18 ton ürün elde edildi. Yoğun talep nedeniyle üreticiler, daha hasat yapmadan orkidenin kilogramını 50 TL'den sattı.

Tarih : 23 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Doğada Toplanması Yasak! Özel Üretilenler 50 Tl'den Satıldı(7/10)3

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan orkide, 2017 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan izinle sökülüp tarlada yetiştirilmeye başlandı. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında geçen yıl ilk hasatta 12 ton ürün elde edildi. Karşıyaka Mahallesi'nde bu yıl 20 üreticinin tarlalarına ektiği orkide bitkisinin hasadı geçen ay tamamlandı ve 18 ton ürün toplandı.

SALEP VE DONDURMANIN HAM MADDESİ OLARAK KULLANILIYOR

Dernek Başkanı Hakkı Karaman, orkidenin yumrularının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen salebin dondurmanın ham maddesi olarak kullanıldığını söyledi. Karaman, bitkiden elde edilen yumruların bir kısmının tarladan yaş halde kilosu 50 TL'den satıldığını belirterek, "20 dönüm alanda bu yıl üretim yaptık. Sattığımız kısmın yanında tohumluk olarak da yumruları ayırdık. Ayrıca bu yıl içerisinde kurutma tesisimizi kuracağız. Yumruları kurutup pazarlamış olacağız. Bu sayede çiftçinin kazancını daha da artıracağız. Ülkemizde ciddi miktarda salep ihtiyacı var. Bu noktada orkide tarımının yapılması ve artırılması, bu ihtiyacın giderilmesi için çok önemli. Tüm kurumlarla işbirliği içinde bu çalışmayı sürdürüyoruz. Öyle bir noktadayız ki üreticimiz daha hasat yapmadan firmalar bizi buluyor. Ürün tarladayken, hasat yapmadan firmalara ürünümüzü sattık. Çok ciddi bir talep var. Yaş halde kilogramı 50 liradan satıldı, kuru olarak kilosu 400 liraya, toz hali ise kilogramı 800-1000 TL'ye satılıyor" diye konuştu.

KAÇAK SÖKÜMÜN CEZASI YAKLAŞIK 50 BİN LİRA

Orkidenin doğada koruma altında olduğunu belirten Karaman, "Bu yıl doğadan kaçak sökümün cezası 48 bin 625 lira. Biz kontrollü olarak proje kapsamında izin alarak bölgemizde üretim yapıyoruz. Yaptığımız bütün üretim kayıt altında. Bölgemizin toprak yapısına çok uygun bir bitki. Bu bitki zaten bölgemizde doğada mevcut. Çiftçilerimiz 100 metrekare, 300 metrekare alanda bile üretim yapabiliyor. Çok ciddi bir talep var. Üreticilerimizin de ilgisi arttı. Bölgemizdeki çiftçimiz için çok kârlı bir yeni ürün oldu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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