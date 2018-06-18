'DİZELGATE' SKANDALI! AUDİ'NİN CEO'SU GÖZALTINA ALINDI
Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, dizel araçların karbon emisyonlarının, hileli yazılımla olması gerekenden daha az gösterildiği yolundaki suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Alman otomotiv şirketi Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, dizel araçların karbon emisyonlarının, hileli yazılımla olması gerekenden daha az gösterildiği yolundaki suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
SAVCILIK, SKANDAL İLE İLGİLİ KANITLARI ORTADAN KALDIRABİLECEĞİ ŞÜPHESİYLE HAREKETE GEÇTİ
Audi'nin sahibi olan Volkswagen şirketi, Stadler'in gözaltında olduğunu doğruladı. Münih Savcılığı yetkilileri, Stadler'in skandalla ilgili kanıtları ortadan kaldırmaya çalışabileceği şüphesiyle harekete geçtiklerini söyledi. Stadler'in Çarşamba gününe kadar ifadesinin alınacağı beirtiliyor.
ŞİRKET 60 BİN ADET ARACIN DAHA EMİSYON YAZILIMI SORUNU OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ
Volkswagen'in geçtiğimiz hafta 1 milyar Euro ile cezalandırıldığı skandala Audi de karışmıştı. Şirket geçen ay 60 bin adet A6 ve A7 modeli dizel aracın daha emisyon yazılımı sorunu olduğunu kabul etmişti.
850 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI
Audi, skandal nedeniyle geçen yıl 850 bin aracı geri çağırmış, bunlardan çok azının modifikasyona ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştı.
HİLELİ YAZILIM: DİZELGATE SKANDALI
Kamuoyunda "Dizelgate" olarak bilinen skandal Eylül 2015'te patlak vermişti. Volkswagen, ABD'de satılan 600 bin araca, emisyon testlerini geçmelerini sağlayacak cihazlar taktığını kabul etmişti. Şirket dünya genelinde 11 milyon aracında egsoz gazı testlerinde hile yapan yazılım bulunduğunu duyurmuştu. Araçların, çevreyi gösterilenden 40 kat daha fazla kirlettiği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakan Gül'den Dikkat Çeken Demirtaş Çıkışı: Chp İstediği İçin İçeride
- Bayram Dönüşü Otogarda Yoğunluk Yaşandı, Yolcular Otobüslerden İnerek Yürümeye Başladı
- Manisalı Çaycının Fiyat Tarifesini Gören Şaka Sanıyor
- Pkk'ya Darbe Üstüne Darbe! Üst Düzey Yöneticiler Etkisiz Hale Getirildi
- Fetö'cü Enes'in Babasını Evlatlıktan Reddetmek De Kurtarmadı
EKONOMİ HABERLERİ
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar