DİYARBAKIR'DA YÜKLÜ MİKTARDA CEPHANELİK TAŞIYAN ARAÇ YAKALANDI
Diyarbakır'da bayramı kana bulamak ve seçimi sabote etmek isteyen PKK'ya yönelik yapılan operasyonda durdurulan araçta yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi kaos ortamı oluşturmayı ve 24 Haziran seçimlerini sabote etmeyi planlayan terör örgütü PKK'ya yönelik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan istibaratlar kapsamında yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda, durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
YÜKLÜ MİKTARDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Aramada, bagaj kısmında saklı siyah kumaş saz kılıfı, gitar kutusu ve kumaş bez içerisinde, 1 adet roket başlığı, 1 adet roket sevk barutu, 2 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 10 adet şarjör ve 238 adet fişek, 1 adet tabanca, 1 adet suikast eylemlerinde kullanılmakta olan susturucu takılı tabanca, 50 adet fişek, 1 adet inşaat eldiveni, 3 adet kar maskesi, 1 adet pantolon ele geçirildi. Operasyonda, 5 şahıs da gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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