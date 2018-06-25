Sonuçların merakla beklendiği Diyarbakır'da HDP 9, AK Parti 3 milletvekili kazandı. Diyarbakırlı seçmen, Cumhurbaşkanlığı seçimindeDemirtaş'a %64 oranında oy verdi.

24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE DİYARBAKIR'DA HANGİ PARTİ KAZANDI?

24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçim sonuçları belli oldu.

Buna göre partilerin Diyarbakır'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi-Recep Tayyip Erdoğan: %20,32

Milliyetçi Hareket Partisi-Devlet Bahçeli: %1,19

Vatan Partisi-Doğu Perinçek: %0,20

Halkların Demokratik Partisi-Sezai Temelli, Pervin Buldan: %66,98

Cumhuriyet Halk Partisi-Kemal Kılıçdaroğlu: %2,01

Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu: %1,69

İyi Parti-Meral Akşener : %2,72

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24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DİYARBAKIR'DA KİM KAZANDI?

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.

Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Diyarbakır'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %27,39

Muharrem İnce: %6,18

Meral Akşener: %1,01

Selahattin Demirtaş: %64,34

Temel Karamollaoğlu: %0,97

Doğu Perinçek: %0,12

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Kaynak: haberinburada