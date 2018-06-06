Diyarbakır'da çiftçinin gelirini 5 kat arttırması beklenen Kralkızı Dicle Projesi ile 4 milyon dekar toprak suya kavuşturulacak, 450 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

Diyarbakır, Kralkızı Dicle Projesi kapsamında yapımında sona gelinen 218 kilometre uzunluğundaki isale kanalıyla adeta yapay nehre kavuşacak.

Son 15 yılda refahı ve yaşam kalitesini artıran projelerin bir bir devreye alınmasıyla cazibe merkezi haline getirilen Diyarbakır, tarım, ticaret, sağlık, spor ve sosyal alanda büyük gelişme gösterdi.

PKK'NIN ENGELLEMELERİNE RAĞMEN YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da yaklaşık 4 milyon dekar toprak suya kavuşturulacak, 450 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Bölgedeki üretimi artıracak barajların yapımı, PKK'lı teröristlerin engelleme girişimlerine rağmen hız kesmeden devam ediyor. Yöre çiftçisi de üretim ve gelir artışı sağlayan sulama projelerinin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyor.

SANİYEDE 111 METREKÜP SU TAŞIYACAK

DSİ Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen, Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar ana kanalı tamamlanırken, Diyarbakır'da Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil ilçelerine taşıyacak 218 kilometre uzunluğundaki cazibe ana kanalının yapımı sürüyor.

Yüzde 90'ı inşa edilen ve saniyede 111 metreküp sulama suyunu iletecek isale kanalı, bu yıl sonunda tamamlanacak.

YÜ<DE 15'İ SULAMAYA AÇILDI

DSİ 10. Bölge Müdürü Ali Gökyel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sulamasının geniş bir alanı kapsaması ve yapılacak imalatların büyük hacimli olması sebebiyle projenin bölümlere ayrılarak inşa edildiğini söyledi.

Kanalın yüzde 90'lık kısmının inşaatının tamamlandığına işaret eden Gökyel, "Ana kanalın 20 kilometrelik kısmı kaldı, o da yıl sonunda tamamlanacak. Proje, 151 bin kişiye iş imkanı, milli ekonomiye ise 450 milyon lira katkı sunacak. Bazı kısımlarda sulamaya başlandı. Projenin yüzde 15'lik kısmında sulama yapılıyor?." dedi.

474 BİN DEKAR CAZİBELİ SULANACAK

Kralkızı ve Dicle barajlarından alınacak saniyede 111 metreküp suyun 218 kilometre uzunluğundaki ana kanal ile Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil ovalarına taşınacağını vurgulayan Gökyel, 474 bin 910 dekar cazibeli, 686 bin 110 dekar ise terfili olmak üzere 1 milyon 150 bin dekar alanı suyla buluşturacak projenin etap etap tamamlandığını kaydetti.

ÇİFTÇİNİN GELİRİ 5 KAT ARTACAK

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevat Delil de tarım arazilerinin suya kavuşmasının üreticiyi mutlu ettiğini söyledi.

Son yıllarda GAP kapsamındaki baraj ve sulama projelerinin gerçekleştirilmesi için hükümetin yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Delil, bu sayede Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da verimli arazilerin suyla buluşturulduğunu aktardı.

Suya kavuşan yerlerdeki üreticilerin refah düzeyinin yükseldiğine dikkati çeken Delil, "Yıllardır sulama projelerinin gerçekleşmesini bekliyorduk. Çünkü sulu tarım çiftçiye büyük katkı sağlıyor. Sulu tarımla yılda 2 ürün yetiştiren üreticinin geliri 5 kat artıyor. Üretim artışı işsizliğin azalmasını ve bölgeden başka illere göçü de önleyecek." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada