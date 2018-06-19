Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, F-35'lerle ilgili "21 Haziran'da ilk teslim için Türkiye davet edildi. 2 uçağın önce teslimi, sonra eğitim süreci olacak. Bu, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje. Öyle 'ben istedim iptal ettim' olmaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-35'lerle ilgili 21 Haziran'da ilk teslim için Türkiye davet edildi. 2 uçağın uçağın teslimi, ondan sonra eğitim süreci olacak zaten. Bu, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje. Öyle 'ben istedim iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz" dedi.

"21'İNDE 2 F-35 BİZE TESLİM EDİLECEK"

Mevlüt Çavuşoğlu, "F-35 konusunda da parlamento da girişimler oldu. 21'inde 2 F-35 bize teslim edilecek. Bu yönde de girişimler var ama biz böyle sağlıklı ilişki yürütemeyiz. Gelin oturalım konuşalım Münbiç'te olduğu gibi. Türkiye önemli bir müttefik, Türkiye NATO'yu riske atacak hiçbir oluşumun içinde olmaz. Bunu bahane ederek yaptırım testleri içinde olmasınlar" dedi.

"BÖLGE TEMİZLENDİKTEN SONRA GERÇEK SAHİPLERİNE BIRAKILACAK"

Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG/PKK Münbiç'ten çıkacak ve silahlar elinden alınacak. Münbiç bir model" dedi. Türk askerinin Münbiç'te keşif ve devriye görevine başladığını belirten Çavuşoğlu, "YPG/PKK Münbiç'ten çıkacak ve silahlar elinden alınacak. Münbiç bir model. Münbiç modeli Suriye'nin geleceği için de önemli. Bölge temizlendikten sonra gerçek sahiplerine bırakılacak" dedi. Çavuşoğlu, "Pompeo, Münbiç'ten ayrılırken silahlarının alınacağını söyledi. Bu model Münbiç'in doğusu için de uygulanabilir. YPG'nin sadece bu bölgeden çıkması önemli değil. Silahlarıyla birlikte nereye gidecekler? Teröristlerin elinden bu silahları almak lazım" dedi.

"UMUT EDİYORUZ Kİ İDLİB'E SIÇRAMAZ"

Çavuşoğlu, şunları söyledi: İdlib'teki radikal gruplar hem Türkiye hem de Suriye için tehdittir. Fakat bunları bahane ederek bütün İdlib'i bombalamak doğru bir yöntem değil. Biz bunu ABD'ye Rusya'ya ve İran'a söyledik. Rejim Doğu Guta'dan sonra askeri çözümü daha garanti görüyor... Rejimin garantörü İran ve Rusya... Biz de muhalefetin garantörüyüz. Umut ediyoruz ki bu İdlib'e sıçramaz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Sıçrarsa da zaten Astana sürecinin bir önemi kalmaz. O zaman bizim İran ve Rusya ile bir işbirliğimizin de önemi kalmaz. Şu anda böyle bir risk görmüyoruz.

FBI TARAFINDAN 20 CİVARINDA EYALETTE FETÖ'YE YÖNELİK SORUŞTURMA

Öte yandan, Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada