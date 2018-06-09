Dış Cephe Temizliği Yaparken Halatı Kopan İşçi, Hayatını Kaybetti
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Dış Cephe Temizliği Yaparken Halatı Kopan İşçi, Hayatını Kaybetti

DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ YAPARKEN HALATI KOPAN İŞÇİ, HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman'da özel bir hastanenin dış cephe temizliğini yapan işçi, kendisini taşıyan halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi. İşçinin düştüğü anlar hastanenin kamerasına yansıdı.

Tarih : 09 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : Dış Cephe Temizliği Yaparken Halatı Kopan İşçi, Hayatını Kaybetti(10/10)6

Adıyaman'da özel bir hastanenin dış cephe temizliğini yapan işçi, kendisini taşıyan halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.

DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ YAPARKEN HALATI KOPTU

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin beşinci katının dış cephe temizliği yapan Mehmet Ağdağ'ı taşıyan halat koptu.

İLK MÜDAHALEYİ HASTANENİN DOKTORLARI YAPTI

Aşağıya düşerek ağır yaralanan Ağdağ'a ilk müdahaleyi özel hastanenin doktorları yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ağdağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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