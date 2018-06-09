DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ YAPARKEN HALATI KOPAN İŞÇİ, HAYATINI KAYBETTİ
Adıyaman'da özel bir hastanenin dış cephe temizliğini yapan işçi, kendisini taşıyan halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi. İşçinin düştüğü anlar hastanenin kamerasına yansıdı.
Adıyaman'da özel bir hastanenin dış cephe temizliğini yapan işçi, kendisini taşıyan halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.
DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ YAPARKEN HALATI KOPTU
Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin beşinci katının dış cephe temizliği yapan Mehmet Ağdağ'ı taşıyan halat koptu.
İLK MÜDAHALEYİ HASTANENİN DOKTORLARI YAPTI
Aşağıya düşerek ağır yaralanan Ağdağ'a ilk müdahaleyi özel hastanenin doktorları yaptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
112 acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ağdağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: haberinburada
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