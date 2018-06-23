DEVLET YURDUNDAKİ ÖĞRENCİLERDEN YAZ ÜCRETİ ALINMAYACAK
KYK yönetmeliğindeki değişiklik sonrası kurum yurtlarındaki öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarında yurt ücreti alınmayacak.
Kurum yurtlarındaki öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmayacak.
RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları değiştirildi.
TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK
Yurt ücretleri aylık dönemler halinde 30 gün üzerinden tahakkuk ettirilecek. Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmayacak.
Kayıt olunan ayla kayıt sildirilen ayda 30 gün üzerinden günlük ücret hesabı yapılacak. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilecek.
KAYITLI KALDIKLARI SÜRENİN ÜCRETİ ALINACAK
Yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda kayıtlı kaldıkları sürenin ücreti alınacak.
Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden temmuz ve ağustos ayları haricinde nöbetçi yurtlarda barındıkları süre için ayrıca nöbetçi yurt ücreti alınmayacak.
Öte yandan aynı yönetmeliğin 18'inci maddesinde de değişikliğe gidildi.
ÖĞRENCİLER BARINDIKLARI YURT DIŞINDAKİ DİĞER İLLERDEKİ KURUM YURTLARINDA 10 GÜNE KADAR ÜCRETSİZ KALACAK
Buna göre, öğrenciler, barındıkları yurdun dışındaki diğer il ve ilçelerdeki kurum yurtlarında yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz barınabilecek. Ancak bu öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarında Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre ücret alınacak.
Kaynak: haberinburada
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