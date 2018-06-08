AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "İttifak hukukunu zedeleyen özellikle AK Parti Milletvekili adayları, kendisine dikkat edin, fitneye düşmeyin" açıklaması ile ilgili "Bazı Bakan arkadaşlarla görüştüm, nedir diye. Arayıp soracağım, nedir bu mesele diyeceğim. Genelleme yapmamıştır diye tahmin ediyorum. Genel başkan yardımcıları grup başkan vekilleri ile konuşurum" ifadelerini kullandı.

"ARAYIP SORACAĞIM, NEDİR MESELE DİYECEĞİM"

Mustafa Elitaş, "Bazı Bakan arkadaşlarla görüştüm, nedir diye. Ben MHP ile ilgili bir şey söylemiyorum. Oyunu MHP'ye verecek dediklerinde de vatandaşımıza hayırlı olsun diyorum. İkilem arasında kalanlara da ya ampule ya da 3 hilale basın diyorum. Ya da ikisinin ortasına basın diyorum. Sonuçta aynı havuza gidiyor. Bizim uzlaşı çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Arayıp soracağım, nedir bu mesele diyeceğim. Genelleme yapmamıştır diye tahmin ediyorum. Belki son anda aklına gelmiş olabilir. Genel başkan yardımcıları grup başkan vekilleri ile konuşurum Kayseri ile ilgili bir konu olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN KABUL ETMEDİĞİNİ MHP KABUL EDERSE OLMAZ"

Açıklamasında, "Sayın Bahçeli'nin siyasi parti Genel Başkanı olduğunu düşünmemiz lazım. Bütün konularda mutabık kaldığımız söylenemez" ifadelerini kullanan Elitaş, şöyle devam etti: AK Parti'nin kabul etmediğini MHP kabul etmez, MHP'nin kabul etmediğini AK Parti kabul etmez. Çünkü biz uzlaştık, anlaştık. Benim kabul etmediğimi MHP kabul ederse olmaz, MHP'nin kabul etmediğini AK Parti kabul etmez. Bunun yanında MHP ayrı bir parti, biz ayrı partiyiz. Bizim ayrı, onların ayrı seçim beyannamesi var. Mesela 'af' diyor, biz gündemimizde böyle bir konu yok diyoruz. '3600 gösterge yaygınlaştırılsın diyor, asgari ücrete vergi olmasın' diyor, ama en son çıkardığımız torba yasa ile asgari ücretin vergi dilimine ulaşmasına imkan vermedik. MHP'nin söylediklerinde iktidar olduğumuz da yapacağımız şeyler var, kusura bakmayın yapamayacağız diyeceğimiz şeyler de var.

"24 HAZİRAN'A KADAR RAKİP DEĞİL EKİBİZ"

MHP'nin milletvekili adaylarını eleştirme hakkına sahip olmadıklarını ifade eden Elitaş, MHP'lilerin de bu yönde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Elitaş, "Ben MHP milletvekili adaylarını 'Bunun performansı zayıf şöyle eksikler var, ya da bu da kim' diye eleştirme hakkına sahip değilim. Öyle bir şey yaptığımda haksızlık olarak görürüm. Onlar da böyle yapmamalı çünkü biz hasım değil, hısımız. 24 Haziran tarihine kadar rakip değil ekibiz, ekip ruhuyla çalışmamız gerekir" dedi.

"MHP'YE KUSURA BAKMAYIN BUNLARI YAPAMAYIZ DERİZ"

Elitaş, Kayseri'de 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 67, MHP'nin ise yüzde 18 oy aldığını belirterek, "Yüzde 85 hedefine ulaşmak bizim görevimiz. Olur ya da olmaz, suçlama hakkına da sahip değiliz. Kim az çalıştı, kim çok çalıştı deme hakkına da sahip değiliz. 24 Haziran'da yan yana geliriz, onların seçim beyannamelerini yan yana getiririz, olabileceklere bakarız, olmayacaklara da kusura bakmayın bunları yapamayız deriz" diye konuştu.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada