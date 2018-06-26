1 Kasım'dan sonra partisindeki muhalefet hareketinin ardından farklı bir politik çizgi izleyerek AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeye başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir önceki seçime göre hemen hemen aynı oyu almasına rağmen vekil sayısını artırdı.

Bahçeli, önce "fiili başkanlık sistemi uygulamasına hukuki zemin yaratma" önerisiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kapısını aralayıp, Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesinde etkili oldu.

Ardından seçim ittifaklarıyla "baraj" sorununu fiilen ortadan kaldıran, daha sonra da "Cumhur İttifakı" çatısı altında AK Parti ile genel seçime giren Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de aday çıkarmayıp Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Bahçeli, son olarak da erken seçimin kapısını aralayarak sandığın aylar öncesinden şekillenmesinde etkili oldu.

YÜZÜ GÜLEREK ÇIKTI

Sandıktan çıkan sonuç MHP'yi, Meclis'te yeni sistemin denge ve denetleme aktörlüğünü sürdürebileceği bir oya ulaştırdı. Kısa seçim çalışması sırasında tenha salonlarda hayal kırıklığına uğramasına rağmen sandıktan yüzü gülerek çıkan Bahçeli, AK Parti'nin Meclis'te karar almak için ihtiyaç duyacağı bir tabloya ulaştı.

Buna göre, 7 Haziran seçiminde 7 milyon 520 bin 306 oy ve yüzde 16.29 oy oranı ile 80 milletvekili, 1 Kasım'da 5 milyon 694 bin 136 oy ve yüzde 11.90 oy oranı ile 40 milletvekili çıkaran MHP, bu seçimde 5 milyon 525 bin 389 oy ve yüzde 11.13 oy oranı ile 49 milletvekili çıkardı.

KİLİT PARTİ KONUMUNA GELDİ

AK Parti'nin 295 sandalyeye sahip olduğu 27. Dönem Meclisi'nde basit çoğunlukla karar alınabilecek oylamalarda 301 olan salt çoğunluğun oluşabilmesi için MHP kilit parti konumuna geldi. Yeni sistemde hükümeti Meclis'ten bağımsız olarak istediği gibi kurma hakkı bulunan Cumhurbaşkanı'nın, yürütmenin başı olarak, Meclis'ten destek isteyeceği yasama oylamalarında MHP'nin 49 milletvekiliyle sağlayacağı destek, "olmazsa olmaz" hale geldi.

ANA KADROSUNU PARLAMENTOYA TAŞIDI

Bahçeli, seçimde 35 milletvekilinden 22'sini aday gösterdi ve bunlardan sadece 7'sini parlamentoya taşıyamadı. Çoğu kurmay ekibi olan 15 milletvekili Meclis'e yeniden girdi. Osmaniye'de iki vekilliği bire düştü, bu nedenle Ruhi Ersoy bu kez seçilemedi. Ancak çoğu AK Parti'nin oy kaybı yaşadığı 13 ilde yeni milletvekilliği aldı. Parti teşkilatlarının ağırlığı ilk kez MHP'nin Meclis kadrosuna bu denli yansıdı.

O İSİM MECLİS'E GİRDİ

Ülkü Ocakları'nın faal genel başkanı Olcay Kılavuz (Mersin) ve Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay (Ankara) milletvekili seçildi. Koalisyon döneminde Ahmet Necdet Sezer'in ortak aday olarak gösterilmesine tepki gösteren Sadi Somuncuoğlu'nun adaylığını engellemek için saldırıda bulunan ekibin başını çeken, bu nedenle ceza alıp hapiste de yatan Cemal Enginyurt yıllar sonra Ordu'dan yine milletvekili seçildi.

HARRAN'DA MHP RÜZGÂRI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 96.08 oyla rekor kırdığı Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nde milletvekili seçiminde ise MHP rüzgârı esti. Şanlıurfa'dan 1 milletvekili çıkaran MHP, yüzde 48.93'lük oranla en çok oyu Harran'dan aldı.

1999'da Muzaffer Çakmaklı'nın seçildiği tarihten bu yana Şanlıurfa'dan milletvekili çıkaramayan MHP, MKYK üyesi olan eski Harran Belediye Başkanı İbrahim Özyavuz'u Meclis'e göndermeyi başardı. 1 Kasım seçimlerinde yüzde 83.51 olan AK Parti'nin oy oranı 48.90'da kaldı. Kaynak: Habertürk

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Kaynak: haberinburada