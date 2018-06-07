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Devlet Bahçeli, AK Parti Milletvekillerini Uyardı: Kendinize Dikkat Edin, Fitneye Düşmeyin

DEVLET BAHÇELİ, AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNİ UYARDI: KENDİNİZE DİKKAT EDİN, FİTNEYE DÜŞMEYİN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Özellikle AK milletvekili adayları, kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın" dedi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Devlet Bahçeli, Ak Parti Milletvekillerini Uyardı: Kendinize Dikkat Edin, Fitneye Düşmeyin(7/10)3

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Özellikle AK milletvekili adayları, kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin" uyarısında bulundu.

"SİYASİ PARTİLERİN UZLAŞMAKTAN AHLAKİ İTTİFAK KURMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİ KALMAMIŞTIR"

Devlet Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen '24 Haziran Yeni Bir Doğuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl' temalı Kayseri Bölge Toplantısı'na katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine dair bilgi verdi. Bu sistemde yasama, yürütme ve yargı organlarının güçleneceğini söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı bir yapıdır. Cumhur bu sisteme onay vermiş, 16 Nisan halk oylamasıyla bir milat olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza çekilmiştir. Siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki ittifak kurmaktan başka seçeneği kalmamıştır" diye konuştu.

"ÖZELLİKLE AK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI, KENDİNİZE DİKKAT EDİN, FİTNEYE DÜŞMEYİN"

Bahçeli, "Özellikle AK milletvekili adayları, kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin" dedi.

BAHÇELİNİN SEÇİM VAATLERİNİ İÇEREN PANKARTLAR ASILDI

Kongre Merkezinde, Bahçeli'nin seçim vaatlerini içeren, 'Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak', 'Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak', 'Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek', ' Polislerimizin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek', 'Engelli ve engelli yakını aylığı yükseltilecek', 'AVM Yasası yeniden düzenlenecek', 'Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek', 'Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilecek' pankartları asıldı.

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Kaynak: haberinburada



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