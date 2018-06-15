Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'de kalacağının açıklanmasının ardından Barcelona, Christian Eriksen ve Muhammed Salah için harekete geçiyor.

Barcelona'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalacağını açıkladı ve Katalan ekibinin planları değişti.

İspanya'dan Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Tottenham'da forma giyen Christian Eriksen'i ilk hedef olarak belirledi. Eriksen ile Iniesta'nın yerini doldurmayı planlayan Valverde'nin, Coutinho, suarez ve Messi'den oluşan bir hücum hattı şekillendirebileceği kaydedildi.

BÜYÜK RÜYA SALAH



Haberde; Barcelona'nın, Salah'ı satın almasının büyük bir rüya olacağı ancak Mısırlı yıldız için nabız yoklanacağı belirtildi. Salah'ın kadroya katılması durumunda Coutinho'nun orta sahada yer alacağı ve Messi, Suarez ve Salah hücum hattının oluşturulacağı vurgulandı.

Liverpool'da geçtiğimiz sezon 52 maça çıkan Salah, 44 gol attı ve 16 asist yaptı. Eriksen ise Tottenham'da 47 maçta 14 gol, 13 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: haberinburada