CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fatiha" sözlerine yanıt verdi. İnce, "Senin derdin Fatiha değil, ayet değil. Derdin öyle olsa Bakara makara diyen adamı partiden atardın" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatiha sözlerine yanıt verdi. İnce, "Senin derdin Fatiha değil, ayet değil. Derdin öyle olsa Bakara makara diyen adamı partiden atardın" ifadelerini kullandı.

Mersin mitinginde açıklamalarda bulunan İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

'BİR DEĞİŞİM RÜZGARI BU, OLDU BU İŞ'

Harikasın Mersin, bir deneyimli siyasetçi diyor ki meydanlar dolu olabilir ama çatılar doluysa kazandım demektir. Bir değişimin karşısına çıkan mutlaka yok olur. Bir değişim rüzgarı bu, tepeden tırnağa. Oldu bu iş.

"MİTİNG ALANINDAN KANALLARA GİDECEĞİZ"

Aynı numarayı İstanbul Ankara İzmir'de yaparlarsa miting alanından kanallara gideceğiz. 48 gündür iş diyorum aş diyorum, bereketli topraklar diyorum, nitelikli eğitim diyorum, kuantum diyorum uzay madenciliği diyorum, enerji savaşları var diyorum.

"SINAV AÇIKLAMA TARİHLERİNİ NİYE ERTELEDİLER?"

Eğitim sistemini rezil ettiler, sınav açıklama tarihini niye ertelediler? Veliler ağlayacak da ondan.

"KAVGA ETMEDİĞİMİZ KİMSE KALMADI"

Dış politikada kavga etmediğimiz kimse kalmadı. 4 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye aldık, kişisel kavgası yüzünden.

"BAKARA MAKARA DİYEN ADAMI PARTİDEN ATARDIN"

Geçen gün diyor ki sen Muharrem İnce Niğde'ye gittin niye Ömer Halisdemir'in mezarına uğramadın? Fatiha okumasını biliyor musun diyor, Erdoğan senin yanından FETÖ'cüler hala gitmemiş FETÖ'cüler seni kandırıyor,. Senin derdin ayet değil, Kuran'ı Kerim olsa bakara makara diyen adamı partiden atardın.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada