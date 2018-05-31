DENİZDE YAT ALEV ALDI, DENİZE ATLAYAN BABA-OĞUL ŞANS ESERİ KURTULDU
Kuşadası ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki uluslararası sularda giden motoryat alev alınca denize atlayan baba-oğulu yakındaki teknenin kaptanı kurtardı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Samos Adası arasındaki uluslararası sularda giden motoryat alev aldı. Yanan motoryattan denize atlayan baba- oğul, yakındaki teknenin kaptanı tarafından kurtarıldı.
TELSİZDEN ANONS GEÇTİ
Kuşadası ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki uluslararası sulardan kapkara dumanların yükseldiği görüldü. Motoryatın alev aldığını fark eden yakındaki teknenin kaptanı Cüneyt Cebeci, "Tavşan Adası açıklarında bir tekne çok kötü yanıyor, yardıma ihtiyaç var" diye telsizden anons geçti.
BABA-OĞULU KURTARMAK İÇİN DENİZE İP ATILDI
Cebeci ile eşi, yanan motoryattan cep telefonu kamerasıyla görüntü alırken, 2 kişinin suda yüzdüğünü gördü. DHA muhabirine konuşan kaptan Cebeci, motoryattan denize atlayan 50 ve 20 yaşlarındaki baba- oğulu kurtarmak için denize ip attığını, ulaştığı ipi oğluna bağlayan babanın ise "Çok yoruldu, kulak atacak hali kalmadı" dediğini söyledi.
İsimleri öğrenilemeyen baba- oğul, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi.
Kaynak: haberinburada
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