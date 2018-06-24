CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı, 4497 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı, 4497 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

KIZI ASLI BAYKAL BABASININ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Antalya'da oyunu kullanan Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumuyla da ilgili bilgi verdi. Baykal, "Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız. Muhtemelen bugün taşıma sandık ona gidecek. Babam bir şekilde sandıkla buluşur ve oyunu kullanır, bundan hiç şüphem yok" dedi.

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Kaynak: haberinburada