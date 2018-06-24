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Deniz Baykal, seyyar sandık ile tedavi merkezinde oyunu kullandı

DENİZ BAYKAL, SEYYAR SANDIK İLE TEDAVİ MERKEZİNDE OYUNU KULLANDI

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, oyunu seyyar sandık uygulamasıyla TSK Ankara Özel Bakım Merkezi'nde kullandı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Deniz Baykal, Seyyar Sandık İle Tedavi Merkezinde Oyunu Kullandı(8/10)4

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı, 4497 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı, 4497 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

KIZI ASLI BAYKAL BABASININ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Antalya'da oyunu kullanan Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumuyla da ilgili bilgi verdi. Baykal, "Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız. Muhtemelen bugün taşıma sandık ona gidecek. Babam bir şekilde sandıkla buluşur ve oyunu kullanır, bundan hiç şüphem yok" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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