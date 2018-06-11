DENİZ AKKAYA'NIN CESUR POZU OLAY YARATTI
Manken Deniz Akkaya, Antalya'da bir otelde çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Akkaya'nın cesur pozunu takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
Ünlü manken Deniz Akkaya'nın Istagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin diline düştü.Ten rengi cesur bikinisiyle kameraya poz veren Akkaya'yı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Bazı takipçileri Akkaya'ya bari ramazanda yapma şeklinde mesajlar atarken bazıları ise Akkaya'nın cesur pozunu beğendiğini belirtti.
İşte Deniz Akkaya'nın cesur pozu;
Kaynak: haberinburada
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