DENGESİNİ KAYBEDİP RAYLARA DÜŞÜNCE TRAMVAY YOLUNDA CAN PAZARI YAŞANDI
İstanbul Güngören'de tramvay durağında dengesini kaybederek düşen 10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayla duvar arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi tramvaydaki bir hemşire yaptı.
İstanbul Güngören'de tramvay durağında dengesini kaybederek düşen 10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayla duvar arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri bir süre aksadı.
TRAMVAY YOLUNA DÜŞTÜ, BACAĞI TRAMVAYLA DUVAR ARASINA SIKIŞTI
Olay saat 12.00 sıralarında Mehmet Akif tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen 10 yaşındaki Enes İlter dengesini kaybederek tramvay yoluna düştü. Bu sırada durağa yaklaşmakta olan vatman frene bastı ancak tramvay durmadı. Küçük çocuğun bacağı duvarla tramvay arasına sıkıştı.
TRAMVAYDAKİ HEMŞİRE MÜDAHALE ETTİ
Olayı görenler büyük bir panikle yardıma koştu. Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğa, tramvayda bulunan bir hemşire müdahale etti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sedyeye alınan bacağından yaralı çocuk ambulansla hastaneye götürüldü. İlk müdahaleyi yapan hemşire Ece Başyiğit, "Sağ ayağı girmişti, durumu iyi" diye konuştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönüne bir süre aksadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den 24 Haziran Yorumu: Cumhurbaşkanlığını Erdoğan Kazanır
- Başbakan, İnce'nin 'kandil'de Terörist Kalmadı' Sözlerine Ateş Püskürdü
- Ece Sevim Öztürk, Fetö'ye Yardımdan Tutuklandı
- 'derdin Fatiha Değil, Öyle Olsa Bakara Makara Diyeni Partiden Atardın'
- İntihar Girişimini Çekirdek Çitleyerek İzlediler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
- Kendi Cenazesinde Ortaya Çıktı, Acılı Aile Neye Uğradığını Şaşırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar