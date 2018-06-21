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Dengesini Kaybedip Raylara Düşünce Tramvay Yolunda Can Pazarı Yaşandı
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Dengesini kaybedip raylara düşünce tramvay yolunda can pazarı yaşandı

DENGESİNİ KAYBEDİP RAYLARA DÜŞÜNCE TRAMVAY YOLUNDA CAN PAZARI YAŞANDI

İstanbul Güngören'de tramvay durağında dengesini kaybederek düşen 10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayla duvar arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi tramvaydaki bir hemşire yaptı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Dengesini Kaybedip Raylara Düşünce Tramvay Yolunda Can Pazarı Yaşandı(10/10)6

İstanbul Güngören'de tramvay durağında dengesini kaybederek düşen 10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayla duvar arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri bir süre aksadı.

TRAMVAY YOLUNA DÜŞTÜ, BACAĞI TRAMVAYLA DUVAR ARASINA SIKIŞTI

Olay saat 12.00 sıralarında Mehmet Akif tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen 10 yaşındaki Enes İlter dengesini kaybederek tramvay yoluna düştü. Bu sırada durağa yaklaşmakta olan vatman frene bastı ancak tramvay durmadı. Küçük çocuğun bacağı duvarla tramvay arasına sıkıştı.

TRAMVAYDAKİ HEMŞİRE MÜDAHALE ETTİ

Olayı görenler büyük bir panikle yardıma koştu. Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğa, tramvayda bulunan bir hemşire müdahale etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sedyeye alınan bacağından yaralı çocuk ambulansla hastaneye götürüldü. İlk müdahaleyi yapan hemşire Ece Başyiğit, "Sağ ayağı girmişti, durumu iyi" diye konuştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönüne bir süre aksadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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