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Dengeleri sarsacak gelişme! Fransa ve BAE harekete geçti

DENGELERİ SARSACAK GELİŞME! FRANSA VE BAE HAREKETE GEÇTİ

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Fransız özel kuvvetlerinin Yemen'de BAE askerleri ile birlikte operasyonlarda yer aldığını iddia etti.

Tarih : 18 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Dengeleri Sarsacak Gelişme! Fransa Ve Bae Harekete Geçti(8/10)4

Le Figaro Gazetesi, iki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Fransa'nın özel kuvvetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kuvvetleriyle eş zamanlı olarak Yemen'de bulunduğunu öne sürdü. Figaro, haberinde daha fazla ayrıntıya yer vermezken, Fransa Savunma Bakanlığı da askerlerin bölgede olup olmadığına dair bir bilgi paylaşmadı.

FRANSA: LİMAN SALDIRISINDA BİZ YOKUZ

İngiliz haber ajansı Reuters, geçtiğimiz günlerde Fransa parlamentosundan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, bu ülkenin özel kuvvetlerinin Yemen'de bulunduğunu söylemişti. Reuters bu haberin devamında, Fransa Savunma Bakanlığının Cuma günü, el-Hudeyde Limanının ele geçirilmesi için operasyon düzenlenmesini değerlendirildiğini yazmıştı. Ancak yine cuma günü, Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa'nın el-Hudeyde Limanında askeri operasyon düzenlemediğini açıklamış, limana erişim sağlamak için mayın temizleme operasyonunu yürütme olasılığını incelediğini söylemişti.

ARAP KOALİSYONUNA DESTEK

ABD, İngiltere ve Fransa, Yemen'de Arap koalisyonunu destekliyor ve hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah sağlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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