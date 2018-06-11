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Demirtaş'tan Erdoğan'a: İspatla, Senin Lehine Adaylıktan Çekileceğim

DEMİRTAŞ'TAN ERDOĞAN'A: İSPATLA, SENİN LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLECEĞİM

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden 'Kobani olayları' yanıtı verdi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Demirtaş'tan Erdoğan'a: İspatla, Senin Lehine Adaylıktan Çekileceğim(9/10)5

Edirne Cezaevi'nde tutukluluğu süren Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattın Demirtaş, sosyal medya üzerinden 6-7 Ekim 2014'te meydana gelen 'Kobani Olayları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SANA SİYASİ TARİHİNİN EN BÜYÜK FIRSATI"

Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Demirtaş, iddialarını ispatlaması halinde Erdoğan lehine adaylıktan çekileceğini ifade etti.

İşte Demirtaş'ın paylaştığı o mesaj:

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Kaynak: haberinburada



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