DEMİRTAŞ'TAN ERDOĞAN'A: İSPATLA, SENİN LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLECEĞİM
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden 'Kobani olayları' yanıtı verdi.
Edirne Cezaevi'nde tutukluluğu süren Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattın Demirtaş, sosyal medya üzerinden 6-7 Ekim 2014'te meydana gelen 'Kobani Olayları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"SANA SİYASİ TARİHİNİN EN BÜYÜK FIRSATI"
Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Demirtaş, iddialarını ispatlaması halinde Erdoğan lehine adaylıktan çekileceğini ifade etti.
İşte Demirtaş'ın paylaştığı o mesaj:2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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