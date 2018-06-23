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Demirtaş'tan Dünya Kupası için ilginç yorum: Benim moreli sıfır sıfır

DEMİRTAŞ'TAN DÜNYA KUPASI İÇİN İLGİNÇ YORUM: BENİM MORELİ SIFIR SIFIR

HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "Dünya Kupasında benim moreli sıfır sıfır sıfır. Arjantin dün akşam 3 tane yedi. Zaten enflasyonları olmuş yüzde 300, bu da yapılır mı Allah aşkına? Zalım Hırvatlar" dedi.

Tarih : 23 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Demirtaş'tan Dünya Kupası İçin İlginç Yorum: Benim Moreli Sıfır Sıfır(7/10)3

HDP tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Dünya Kupası'nda Arjantin'in Hırvatistan'a 3-0 yenilmesini yorumladı. Selahattin Demirtaş, "Dünya Kupasında benim moreli sıfır sıfır sıfır" diye yazdı.

HDP'NİN ADAYI DEMİRTAŞ, TAKİPÇİLERİYLE TWİTTER'DA SOHBET ETTİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, takipçileriyle Twitter'da sohbet etti.

ARJANTİN'İN HIRVATİSTAN'A 3-0 YENİLMESİ ÜZERİNE MORALİNİN SIFIR OLDUĞUNU YAZDI

Selahattin Demirtaş, Twitter'da Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la karşılaşan Arjantin'in 3 gol yemesi nedeniyle moralinin 'sıfır' olduğunu yazdı.

Demirtaş'ın ilgili paylaşımı şöyle:

Dünya Kupasında benim moreli sıfır sıfır sıfır. Arjantin dün akşam 3 tane yedi. Zaten enflasyonları olmuş yüzde 300, bu da yapılır mı Allah aşkına? Zalım Hırvatlar

Kaynak: T24

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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