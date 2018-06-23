DEMİRTAŞ'TAN DÜNYA KUPASI İÇİN İLGİNÇ YORUM: BENİM MORELİ SIFIR SIFIR
HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "Dünya Kupasında benim moreli sıfır sıfır sıfır. Arjantin dün akşam 3 tane yedi. Zaten enflasyonları olmuş yüzde 300, bu da yapılır mı Allah aşkına? Zalım Hırvatlar" dedi.
HDP tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Dünya Kupası'nda Arjantin'in Hırvatistan'a 3-0 yenilmesini yorumladı. Selahattin Demirtaş, "Dünya Kupasında benim moreli sıfır sıfır sıfır" diye yazdı.
HDP'NİN ADAYI DEMİRTAŞ, TAKİPÇİLERİYLE TWİTTER'DA SOHBET ETTİ
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, takipçileriyle Twitter'da sohbet etti.
ARJANTİN'İN HIRVATİSTAN'A 3-0 YENİLMESİ ÜZERİNE MORALİNİN SIFIR OLDUĞUNU YAZDI
Selahattin Demirtaş, Twitter'da Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la karşılaşan Arjantin'in 3 gol yemesi nedeniyle moralinin 'sıfır' olduğunu yazdı.
Demirtaş'ın ilgili paylaşımı şöyle:
Dünya Kupasında benim moreli sıfır sıfır sıfır. Arjantin dün akşam 3 tane yedi. Zaten enflasyonları olmuş yüzde 300, bu da yapılır mı Allah aşkına? Zalım Hırvatlar
Kaynak: T24
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli, Alaattin Çakıcı'ya Af İsteğini Yineledi: Benim Ülküdaşımdır
- Erdoğan'dan Sert '15 Temmuz' Çıkışı: Chp Darbe Girişiminin Adeta İçinde
- ''suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?'' Diyen Macron'a, Erdoğan'dan Tokat Gibi Cevap
- İşte 2 Milyar Tl Harcanan Sur'un Son Hali!
- Cumhurbaşkanı Macron'a Şok! Kızan İşçiler Sarayın Gazını Kesti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
- Her Gün Köpeğinin İdrarını İçiyor: Cildime Çok İyi Geliyor!
Bu Haberle İlgili Yorumlar