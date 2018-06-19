Demirtaş'ın cezaevinde yazıp bestelediği şarkıyı kızları ve eşi gitar, keman ve bağlama ile çalıp söyledi. Başak Demirtaş şarkıyı telefondan eşine dinletti.

KIZLARI SELAHHATİN DEMİRTAŞ'A SÜRPRİZ YAPTI

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın bir süre önce yazıp bestelediği, "Korkma" adlı şarkısını, bu kez eşi Başak Demirtaş ile kızları Delal ve Dılda çalıp söyleyerek klip hazırladı. Diyarbakır'daki evlerinde hazırlanan klipte, Selahattin Demirtaş'ın kızı Delal keman, küçük kızı Dılda gitar çalarken, müzik öğretmenleri de bağlamayla eşlik etti.

BAŞAK DEMİRTAŞ TELEFONLA EŞİNE DİNLETTİ

Başak Demirtaş, bu sırada telefon ile cezaevinden arayan eşi Selahattin Demirtaş'a da şarkıyı dinletti.

Başak Demirtaş, klibi sosyal medya hesabından, "Hep Selo Başkan mı söyleyecek? Bu sefer de sürpriz yaptık, 'biz söyleyelim' dedik. Sizce nasıl oldu?" mesajı ile paylaştı. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından da, "Dün c.evinden evimi aradığımda, kızlarım bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. Çok da güzel çalıp söylediler. Göremedim, ama eminim muhteşemler" şeklinde mesaj atıldı.

Kaynak: haberinburada